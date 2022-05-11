Чиновники федеральных ведомств выступили против передачи БСК в руки частной компании

Судьба Башкирской содовой компании, которая производит на данный момент порядка 85% соды в России, остаётся неизвестной. Ранее глава компании Эдуард Давыдов (управляет также компанией Березниковский содовый завод) выступил с идеей изменить систему её управления. Однако предложение не поддержали в Министерстве финансов и в Росимуществе. Об этом сообщает «Ъ».
С одной стороны на сохранении текущего статуса кво настаивают Минфин и Росимущество. Однако идею передачи госпакета БСК под управление компании «Русский Водород» поддерживает Минпромторг.
Как сообщает издание, в Министерстве финансов решение отклонить инициативу Давыдова связано с тем, что правительстве уже есть план по развитию БСК. В ведомстве также отметили, что на данный момент необходимость передачи отсутствует.
По информации «Ъ», «Русский водород» создан в феврале 2021 года бизнесменом Станиславом Тихоновым. Под управлением компании уже находятся Крымский содовый завод и «Титановые инвестиции», а с конца апреля — два крупных башкирских предприятия, Стерлитамакский нефтехимический завод и «Синтез-Каучук», которыми владеет «ТАУ Нефтехим» Иосифа Рутмана.
При этом отмечается, что генеральный директор БСК направил письмо президенту Владимиру Путину, где высказал предложение передать «Русскому водороду» в управление весь пакет БСК в федеральной собственности (государство получило 95,7% акций по решению суда в 2021 году, передав из них 38,3% в собственность и еще 11,7% плюс 1 акцию в управление Башкирии) или хотя бы 45,7% с баланса Росимущества. Также в своем обращении Давыдов подчеркнул, что компания «Русский водород» обладает компетенциями для объединения целого ряда проблемных активов российского химпрома, имеющих стратегическое значение.
В свою очередь, о передаче части акций БСК в управление частной компании в конце апреля высказался глава региона Радий Хабиров. Тогда, по словам издания, глава Башкирии отметил, что уже «идут юридические процессы», заверив при этом, что это не коснётся пакета под управлением региона.
Наряду с этим отмечается, что в письме речь ведётся также о передаче под управление «Русского водорода» 18 предприятий химической промышленности в семи регионах страны. Эдуард Давыдов также подчёркивает, что полученные активы будут направлены в несколько промышленных кластеров — содовый, хлорно-щелочной, нефтехимический и титановый.
Также «Ъ» со ссылкой на собственные источники сообщает, что Станислав Тихонов, выступающий в роли основателя «Русского водорода» является лишь номинальным его владельцем. За развитием компании стоят братья Роттенберги, которых Forbes по итогам 2020 года назвал самой богатой семьёй России, оценив их состояние в 5,45 миллиарда долларов.