Врач из Уфы назвал возможную дату начала шестой волны коронавируса

По словам врача, в середине июня в России начнет активно распространяться новый штамм «стелс-омикрон», который уже появился в республике. Известно, что штамм во многом схож своими особенностями со штаммом «омикрон», так как при нем могут проявляться жидкий стул, конъюнктивит, сыпь или рвота.