Судьба международных финансовых резервов России: кто виноват и что делать?

Стоит отметить, что подобный опыт есть у Ирана, Венесуэлы, Ливии, Северной Кореи и Сирии, причем пыталась разморозить активы в США через суд только Ливия — безуспешно. Экономист Никита Кричевский считает, что такие решения на Западе принимают не просто так — под них подгоняют нормативную базу, которая позволяет считать их законными, поэтому возможности вернуть активы через суд нет. По его мнению, подготовка исков со стороны ЦБ делается для видимости работы и чтобы создать хорошее впечатление у главы государства.