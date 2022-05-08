mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Какой будет погода в Уфе и Башкирии 9 мая

8 мая 07:11
Фото: Ольга лузина / 1MI
О погодных условиях в грядущий День победы рассказали синоптики Башгидрометцентра

В День победы на территории республики ожидаются заморозки и кратковременные дожди. Об этом сообщают синоптики Башгидрометцентра.

Температура воздуха в ночное время составит от +3 до +8°, днем же — температура воздуха составит от +13 до +18°.

Ветер в этот день ожидается юго-восточный, восточный умеренный.

Напомним, что ранее о своем участии в акции «Бессмертный полк» заявил глава региона Радий Хабиров. Также Хабиров показал фотографию своего дедушки-ветерана, с которой он и планирует посетить акцию.

Также ранее стало известно, что в столице республики несколько улиц будут перекрыты в связи проведением праздничных мероприятий. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48