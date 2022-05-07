Цветы курая на разрухе: как сейчас выглядит набережная-недострой в уфимском Сипайлово

Строительство сипайловской набережной стартовало ещё в 2007 году — именно тогда республиканские власти впервые заявили о необходимости создать на территории микрорайона противопаводковую дамбу. Первый этап строительства завершился уже через два года. Тогда же обновлённую набережную презентовали уфимцам на День республики. Как заявлял тогда премьер-министр Правительства РБ Раиль Сарбаев, во время строительства объекта было освоено 203 миллиона рублей.