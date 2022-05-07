Население России рискует угодить в долговую яму

Предполагается, что нужно разработать более системную и доступную программу по выводу населения из долговой ямы. Это необходимо еще и потому, что к осени ситуация может усугубиться еще сильнее: опционные возможности государства будут ограничены и останется либо отпустить ключевую ставку и инфляцию, либо «срезать» еще 5-10% ВВП.