Минюст признал Моргенштерна* иноагентом

В свою очередь, адвокат музыканта Сергей Жорин считает действия Минюста необоснованными. Он заявил, что на таких же основаниях, как были предъявлены рэперу, иноагентом может быть признан любой блогер, который монетизирует свой интернет-канал. Решение будет обжаловано, сообщил юрист. Пока же посты Моргенштерна* станут длиннее на несколько предложений, заключил он.