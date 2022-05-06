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Власти подтвердили, что питание в школах Уфы местами и правда является «невкусным»

6 мая 05:49
Фото: 1MI
О том, что жалобы родителей на холодное и невкусное питание в учреждениях образования «частично подтвердились» сообщила начальник управления образования Уфы на оперативке в мэрии Уфы 6 мая.

Начальник Управления образования Администрации Уфы Елена Хаффазова отчиталась на оперативке в мэрии Уфы по озвученному ранее поручению мэра Ратмира Мавлиева о необходимости отработки жалоб родителей на качество школьного питания.

По словам Хаффазовой контроль организации качества питания проводится ежедневно, а сводные отчеты поступают к оператору питания для ознакомления и принятия мер. Хаффазова также рассказала о работе бракеражных комиссий, которые и оценивают насколько питание пригодно к употреблению детьми.

Из 26 поступивших с начала года жалоб на питание, а именно на холодное и невкусное питание и скудный ассортимент. По всем жалобам были проведены выезды, в ходе которых жалобы родителей хоть и «частично», но «подтвердились».

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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