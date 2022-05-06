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В Башкирии экс-депутат убил инвалида

6 мая 06:34
Фото: пресс-служба следкома Башкирии
О том, что дело об избиении до смерти бывшим депутатом Совета городского поселения города инвалида передано в суд сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии 6 мая.

В августе 2021 года экс-депутат Мелеузовского совета не на шутку повздорил с мастером-инвалидом, который должен был подготовить сувениры из дерева к свадьбе тогда еще чиновника. По данным прокуратуры оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, что стало катализатором конфликта между мужчинами.

В драке экс-депутат был активен, бил руками и ногами инвалида по голове и туловищу, от чего тот скончался на месте происшествия. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по данному уголовному делу по статье убийство и передала его в суд.

Сам бывший депутат своей вины не признает, а виновен ли он в убийстве инвалида определит уже суд.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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