В Башкирии экс-депутат убил инвалида

В августе 2021 года экс-депутат Мелеузовского совета не на шутку повздорил с мастером-инвалидом, который должен был подготовить сувениры из дерева к свадьбе тогда еще чиновника. По данным прокуратуры оба мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, что стало катализатором конфликта между мужчинами.