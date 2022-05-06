Отмыть улицу от зимы: когда Уфе получится очистить улицы от пыли?

Кандидат медицинских наук, аллерголог-иммунолог Института иммунологии ФМБА России Евгения Назарова уточняет, что в городском воздухе много поллютантов — загрязняющих веществ химического, физического или биологического происхождения, которые способны оказывать негативное воздействие на здоровье человека.
— Поллютанты оседают на пыльцу растений, усиливая ее аллергенные свойства. При вдыхании загрязнённого воздуха повреждается слизистая дыхательного тракта, что увеличивает восприимчивость к аллергенам, — подчеркивает эксперт.
Врач-педиатр, аллерголог и иммунолог Наталия Осипенко уточняет, что соответствующая симптоматика начинает проявляться сразу после таяния снега — появляется кашель, заложенность носа, чихание. Причина этому не только пыльца, но и городская пыль, в которой помимо пыльцы оседает немало вредных веществ и которая без особого труда попадает в легкие.
— Пыль на улицах города, безусловно, опасна для здоровья, — подчеркивает Наталия Осипенко. — В ней собрана практически вся таблица Менделеева, есть пыльца растений, вирусы и бактерии. Это увеличивает риск развития острых и хронических заболеваний респираторного тракта у здоровых людей и утяжеляет состояние больных с бронхиальной астмой и респираторной аллергией.
По словам аллерголога, чтобы избежать вредного воздействия, лучше всего жить за городом, но это могут себе позволить далеко не все — в силу разных обстоятельств, поэтому есть несколько простых советов:
— В городе можно носить маску, особенно в сухую и ветреную погоду. Не забывайте промывать нос соленой водой после посещения улицы.
Из-за того, что симптомы по весне обостряются вместе с тающим снегом, некоторые думают, что аллергия у них на противогололедные реагенты. Но это не так. Все антигололедные средства обязательно проходят тесты на аллергическое и ингаляционное воздействия (то есть, на способность испаряться). На улицы городов допускаются лишь те продукты, которые таким воздействием не обладают. Ведущий аллерголог-иммунолог, профессор БГМУ Резеда Файзуллина добавляет, что в городской пыли содержится немало грибных спор — они активно размножаются под снегом в прошлогодней листве и, как только покров сходит, массово попадают в воздух. Поры плесени, экскременты животных и птиц — сильнейшие аллергены, лежавшие все это время под снегом, с первым солнцем заполняют городскую атмосферу.
Согласно актуальному исследованию дисперсного состава пыли городской среды, опубликованному в «Вестнике МГСУ» (№ 3, 2020), образование пыли в российских городах связано как с природными процессами (выветривание, разрушение горных пород), так и с антропогенными (промышленность, транспортная активность, ЖКХ). Дорожная пыль по большей части формируется из выхлопных газов, изношенных элементов колес, тормозных колодок и проезжей части. Использование шипованной резины и песка в качестве антигололедного средства зимой значительно увеличивает объем твердых частиц. При этом, согласно отечественным и зарубежным исследованиям, около 60% пыли, которая отделяется от шин при движении по асфальтобетонному покрытию, имеет размеры частиц до 10 мкм. Эта «микро-пыль» глубоко проникает в легкие и не выводится из организма. На основании данных Всемирной организацией здравоохранения увеличение ПДК пыли, в том числе таких мелкодисперсных частиц в воздухе городов, грозит не только аллергическими реакциями неясной этиологии (то есть «непонятно на что»), но и возникновением у здоровых жителей заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой систем, в целом снижением иммунитета, онкологическими заболеваниями.
Уже в текущем году Башгидрометцентр успел неоднократно зафиксировать превышение ПДК пыли в воздухе Уфы, а мэр Ратмир Мавлиев, вслед за мэром Стерлитамака, указал на неубранные дороги и попросил коммунальные службы не подметать тротуары сухими щетками. К сожалению, проблема запыления Уфы существует не первый год — несколько лет подряд над столичными дорогами можно невооруженным глазом увидеть пыльные облака, а маленькие локальные вихри можно увидеть и во дворах, когда разгуляется ветер. В этом отчасти можно винить и сухую солнечную погоду с периодически сильным ветром — все это способствует как распространению аллергенов, так и простой пыли, которая успела осесть на дорогах. По мнению эколога Александра Веселова, чтобы пыль ощутимо исчезла с улиц Уфы, нужно проводить грамотную уборку дорог и устанавливать на промышленных предприятиях очистные сооружения.
Отметим, что в Уфе с прошлого года начали постепенно двигаться в сторону снижения источников запыления. Так, власти попытались частично заменить пескосоляные смеси многокомпонентными растворимыми противогололедными материалами. Однако, доля песка этой зимой была все еще достаточно велика, о чем свидетельствует грязь и пылевые бури.
Чтобы более эффективно убрать получившиеся песчаные заносы, и не дать пыли «расползтись» по городу, руководство региона заинтересовалось межсезонным материалом для содержание уличной и дорожной сети, которое представили на минувшем международном экологическом форуме в Уфе. Пылеподавляющее средство «Бионорд Антипыль» — одна из последних разработок Уральского завода противогололедных материалов. Средство было протестировано в прошлом году предприятиями горнодобывающей промышленности и на дорогах Казани, Новороссийска, а в этом году активно используется в Новосибирске.
«Антипыль» связывает мелкие частицы пыли в более крупные, не давая им подниматься в воздух. Этот эффект сохраняется около 10 дней, причем работает как в дождь, так и при низких температурах (до -10°C). Важно отметить, что продукция безопасна для аллергиков и окружающей среды. «Антипыль» используют на различных типах дорожных покрытий, поскольку состав не создает эффекта скользкой дороги.
Еще один продукт для содержания города, делающий улицы чище — это специальный дорожный шампунь. Продукция все того же Уральского производителя «Бионорд Шампунь» применяется для мытья асфальтового полотна, удаляя остатки пескосоляной смеси, истертых покрышек и битумных покрытий, нефтяных и масляных пятен, образовавшихся за зиму. Обычной водой отмыть такие загрязнения не получится. А на промытом шампунем асфальте, как правило, оседает гораздо меньше пыли.
Экологи утверждают, что полностью предотвратить появление пыли практически невозможно, но уменьшить ее концентрацию в городском воздухе, чтобы не превышать предельно допустимые концентрации, — вполне реально. К решению этой проблемы нужно подходить комплексно — грамотно заниматься озеленением, благоустраивать дорожную инфраструктуру и общественные пространства, выстраивать транспортную стратегию города, сокращать потенциальные источники пыли зимой и, конечно, своевременно чистить и мыть улицы. Все эти процессы в столице Башкирии уже запущены и постепенно развиваются — хочется верить, что совокупный эффект от них в ближайшей перспективе позволит легче дышать в Уфе в любое время года.