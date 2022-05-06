Отмыть улицу от зимы: когда Уфе получится очистить улицы от пыли?

Согласно актуальному исследованию дисперсного состава пыли городской среды, опубликованному в «Вестнике МГСУ» (№ 3, 2020), образование пыли в российских городах связано как с природными процессами (выветривание, разрушение горных пород), так и с антропогенными (промышленность, транспортная активность, ЖКХ). Дорожная пыль по большей части формируется из выхлопных газов, изношенных элементов колес, тормозных колодок и проезжей части. Использование шипованной резины и песка в качестве антигололедного средства зимой значительно увеличивает объем твердых частиц. При этом, согласно отечественным и зарубежным исследованиям, около 60% пыли, которая отделяется от шин при движении по асфальтобетонному покрытию, имеет размеры частиц до 10 мкм. Эта «микро-пыль» глубоко проникает в легкие и не выводится из организма. На основании данных Всемирной организацией здравоохранения увеличение ПДК пыли, в том числе таких мелкодисперсных частиц в воздухе городов, грозит не только аллергическими реакциями неясной этиологии (то есть «непонятно на что»), но и возникновением у здоровых жителей заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой систем, в целом снижением иммунитета, онкологическими заболеваниями.