Опасности при покупке квартиры: маткапитал, «отказники» и «сидельцы»

Квартиры, которые сейчас выставляются на продажу, могут быть построены десятилетия назад или совсем недавно, в них может быть прописан один человек или несколько. Но есть вещи, которые при покупке недвижимости необходимо проверять вне зависимости от этих отличий.
«Всегда нужно выяснять, не был ли приобретен объект с привлечением материнского капитала. Потому что, если при покупке жилья детям не выделили доли, а затем квартиру продали, в последующем сделка может быть отменена. Второй момент, который должен насторожить — это приватизация жилья, которая когда-либо проводилась. При оформлении квартир в собственность прописанные в квартирах люди достаточно часто отказывались от прав на жилье. Но, если на момент сделки такой отказник не был выписан, он имеет право пожизненного проживания на ней. Таким образом, у покупателя есть риск приобрести квартиру, в которой юридически сможет жить чужой человек», — прокомментировал эксперт.
Еще одно обстоятельство, на которое необходимо обратить внимание — были ли в квартире ранее прописаны люди, которые отбывали или отбывают в настоящее время наказание в местах лишения свободы. Обычно собственники выписывают этих людей по решению суда. Но, когда «сидельцы» выходят на свободу, то оспаривают заключенные сделки.
Опасна и сделка с собственниками, которые находятся на стадии банкротства. Такую квартиру покупать нельзя ни при каких условиях, предостерегает Линар Халилов. Если человека признают банкротом, квартиру могут включить в конкурсную массу, а сделка будет признана ничтожной. Проблема в том, что не все добросовестные покупатели знают, а каких реестрах можно отследить потенциальные риски и не умеют пользоваться базами данных.
«На самом деле таких деталей очень много, поэтому сейчас 99% сделок заключается через агентов. Своим знакомым я советую покупать квартиры через компанию, ведь там за сделку отвечают несколько человек: агент, специалист сопровождения и юрист-эксперт. Они обладают достаточными компетенциями, чтобы проверить документы и исключить риски», — отмечает специалист «Перспективы24».
В процессе заключения договора профессионалы могут выявить и другие моменты, настораживающие специалиста, но для обывателя незаметные. Например, собственник может быть недееспособным, но на первый взгляд это неочевидно.
«Не так давно у нашего агента на этапе передачи залога возникло сомнение в адекватности одного из участников сделки со стороны продавца. Чтобы исключить все риски для клиента, потребовали предъявить справку от психиатра и нарколога. Опасения подтвердились — выяснилось, что этот собственник, действительно, состоит на учете в медучреждении и не имеет права самостоятельно принимать решения. От сделки мы отказались, объяснив клиенту, что покупать такую квартиру опасно. Хорошо, что покупку сопровождал профессионал, потому что обычный человек, скорее всего, ничего бы не заподозрил и потерял бы деньги», — сообщил Линар Халилов.
В случае с новостройками ситуация, отмечает он, несколько проще. Покупателю нужно главным образом разобраться в порядочности застройщика. И здесь в качестве критерия можно ориентироваться на использование эскроу-счетов. Если компания работает с ними, средства дольщика достаточно надежно защищены. В то же время покупка у конкретного застройщика не позволяет взвесить все плюсы и минусы. Менеджер компании никогда не расскажет об альтернативных вариантах - жилых комплексах, которые строят конкуренты. Агентство недвижимости, выступающее как независимый участник сделки, скорее всего, подберет лучший вариант, ориентируясь на потребности и образ жизни конкретного покупателя.