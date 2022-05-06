На Учалинском ГОКе чествовали финалистов Инженериады УГМК

В финале конкурса детские разработки и презентации рассматривало жюри из представителей УГМК. Лучшие работы выбирали из 49 проектов из 8 регионов страны. В этот раз в списке победителей оказались сибайские школьники: их работа над макетом книжки «Раскрась УГОК» стала лучшей в направлении «Обучение и профориентация». Этот проект будет реализован — книжку-раскраску планируется напечатать в типографии и отправить в детский лагерь Учалинского ГОКа.