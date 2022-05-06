На Учалинском ГОКе чествовали финалистов Инженериады УГМК

На Учалинском ГОКе (предприятие сырьевого комплекса УГМК) провели встречу с участниками пятого научно-технического конкурса «Инженериада УГМК». Ребят вместе с педагогами и инженерами-наставниками пригласили на чаепитие, где вручили подарки и благодарственные письма за работу над конкурсными проектами.
— Большое спасибо преподавателям за активное участие в «Инженериаде», при вашей поддержке ребята каждый год создают интересные проекты. Участникам желаю не терять творческого порыва и тяги к новым знаниям. Уверен, у вас все получится, и в будущем вы станете большими профессионалами, — поприветствовал финалистов Инженериады начальник отдела кадров АО «Учалинский ГОК» Ринат Акмурзин.
В 2021/2022 учебном году Учалинский ГОК в «Инженериаде» представляли три команды лицея № 3, команда Учалинского колледжа горной промышленности и команда школьников из Сибая (школа № 10 и гимназия). Проекты ребят сначала прошли оценку экспертов комбината на заводском этапе, после чего были допущены к финалу.
В финале конкурса детские разработки и презентации рассматривало жюри из представителей УГМК. Лучшие работы выбирали из 49 проектов из 8 регионов страны. В этот раз в списке победителей оказались сибайские школьники: их работа над макетом книжки «Раскрась УГОК» стала лучшей в направлении «Обучение и профориентация». Этот проект будет реализован — книжку-раскраску планируется напечатать в типографии и отправить в детский лагерь Учалинского ГОКа.
Готовится к внедрению и работа участника Инженериады этого года Арслана Юлбирдина по направлению «Цифровые технологии». Он разрабатывал систему контроля и управления доступом пользователей к информационным ресурсам:
— Это система, которая упростит выдачу сотрудникам определенных полномочий. Например, слесарь захотел, чтобы у него был интернет на рабочем компьютере. Он заходит в специальную программу, выбирает нужную функцию, открывается форма, в которой все данные сотрудника появляются автоматически, и подает заявку. Документ отправляется ответственным лицам. Таким же образом можно отправить заявку на оформление командировочных и т. д., — рассказал десятиклассник лицея № 3.
Ученики лицея № 3 разрабатывали еще два проекта -«Контроль загрузки мельницы посредством акустического первичного преобразователя» (автоматизация) и «Применение воздухо-воздушных тепловых насосов в системе отопления производственного помещения» (теплоэнергетика). В колледже работали по направлению механики — разрабатывали ручной механизм (т.н. гусак) для подъема тяжелых агрегатов и запасных частей для слесарного цеха АТП.
Один из детских проектов, которые разрабатывали годом ранее, тоже начинают внедрять на Учалинском ГОКе. В частности, служба безопасности комбината испытывает сейчас функцию распознавания лиц для прохождения через контрольно-пропускной пункт. Это разработка команды Технопарка из Дома детского творчества.