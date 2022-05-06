Мэр Уфы показал горожанам воронку в асфальте диаметром 50 метров и глубиной 5 метров

К счастью никто не пострадал от просадки грунта, ни жители, ни их автомобили, территория где образовалась воронка уже огорожена и на ней работают специалисты, которым предстоит выяснить причины произошедшего. Ратмир Мавлиев указал, что после того как причины станут ясны пройдут изыскания, а следом город приступит к работам по восстановлению.