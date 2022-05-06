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Летевший из Сургута самолет при посадке в Уфе задел взлетно-посадочную полосу

6 мая 07:57
Фото: Пресс-служба Международного аэропорта "Уфа
При инциденте никто не пострадал, сообщает телеграм-канал aviaincident.

По данным источника, инцидент произошел еще в четверг в 13:42 по местному времени. Самолет эксплуатирует авиакомпания «Ютэйр». Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Сургут — Уфа. В нем находилось 50 пассажиров и четверо членов экипажа.

Касание взлетно-посадочной полосы было зафиксировано экипажем. После приземления специалисты провели осмотр воздушного судна и нашли характерные повреждения на его хвосте.

В пресс-службе аэропорта «Уфа» сообщили, что при инциденте службы аэропорта «Уфа» отработали штатно. После техосмотра и оформления необходимой документации воздушное судно продолжило полет. Задержка вылета составила два часа 38 минут, пассажирам предоставили напитки.

#Новости#Наталья Балыкова#Происшествия
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