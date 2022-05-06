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Королева шансона Успенская сравнила рэпера из Уфы Моргенштерна с «говном»

6 мая 07:38
Фото: Алишер Моргенштерн/VK
Своими мыслями о творчестве музыканта певица поделилась в ходе недавнего интервью YouTube-каналу «Новое радио»

Певица Любовь Успенская в ходе интервью нелицеприятно высказалась о творчестве рэпера из Уфы Моргенштерна.

Так, по словам Успенской, музыкант, будучи кумиром молодежи, в своих треках пропагандирует употребление наркотиков, тем самым подавая молодым людям нездоровый пример.

— Очень много есть такого говна, которое сегодня очень-очень влияет на умы нашей молодёжи, потому что такие, как Моргенштерн, несут вред. Это пропаганда марихуаны, наркотиков… — заявила Успенская.

Напомним, ранее творчество музыканта, родом из Уфы привлекло внимание главы СК России Александра Бастрыкина. По словам главы ведомства, Моргенштерн торгует наркотиками в соцсетях.

Также ранее стало известно о разводе рэпера с женой Диларой. Семейная жизнь пары продлилась меньше года.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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