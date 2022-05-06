Королева шансона Успенская сравнила рэпера из Уфы Моргенштерна с «говном»

Певица Любовь Успенская в ходе интервью нелицеприятно высказалась о творчестве рэпера из Уфы Моргенштерна.
Так, по словам Успенской, музыкант, будучи кумиром молодежи, в своих треках пропагандирует употребление наркотиков, тем самым подавая молодым людям нездоровый пример.
— Очень много есть такого говна, которое сегодня очень-очень влияет на умы нашей молодёжи, потому что такие, как Моргенштерн, несут вред. Это пропаганда марихуаны, наркотиков… — заявила Успенская.
Напомним, ранее творчество музыканта, родом из Уфы привлекло внимание главы СК России Александра Бастрыкина. По словам главы ведомства, Моргенштерн торгует наркотиками в соцсетях.
Также ранее стало известно о разводе рэпера с женой Диларой. Семейная жизнь пары продлилась меньше года.