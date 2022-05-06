Как жителям Башкирии вырастить своих кур и сэкономить на яйцах и мясе

В сентябре 2021 года Верховный суд запретил разводить сельхозживотных на садовых участках — теперь разведение животных на даче может обернуться штрафом в 10 тысяч рублей. Власти объясняют это тем, что дачную землю можно использовать только для садоводства, а не в сельскохозяйственных целях. Жительница Башкирии Татьяна перевела свой участок в статус подсобного личного хозяйства и рассказала о своем животноводческом опыте — от инкубатора до готовой фермерской продукции.
По словам Татьяны, в домашних условиях можно вывести практически любую птицу, а самый бюджетный инкубатор обойдется в четыре тысячи рублей. Более продвинутые инкубаторы стоят около 20 тысяч — в них автоматически регулируется влажность, температура и отслеживается поворот яйца. В целом можно обойтись без таких излишеств, учитывая то, что инкубационное яйцо куры подорожало — в прошлом году оно стоило 25-30 рублей, в этом году уже 55-60 рублей. Яйцо в основном продается импортное — французское, канадское или чешское. И, естественно, не из всех яиц может вылупиться цыпленок, так как все зависит от их качества и от соблюдения положенного режима.
Куриное яйцо выводится 21 день, индюшиное яйцо — 28 дней, а утиное яйцо — 31 день. Оно закладывается в инкубатор, после чего выставляется температурный режим. При соблюдении всех условий цыплята появляются на свет вовремя.
— Свой первый инкубатор я покупала за четыре тысячи рублей. Называется «Несушка», он самый простенький, — рассказывает Татьяна.
Из сорока индюшиных яиц у фермерши вылупилось 30-ть — это неплохой результат, так как птица достаточно проблемная. Из 30 утят Мулардов вылупилось 26, а из 30 яиц несушек вылупилось 25 кур.
Для ЛПХ (личное подсобное хозяйство — прим.ред.) можно взять и взрослых кур на «Авдонской птицефабрике» — они сразу занесутся. По словам Татьяны, покупные взрослые птицы ничем не отличаются от собственного выводка, хоть и могут быть, как говорит женщина, «страшные на вид». Правда, потом хорошо обрастают пером и выглядят гораздо лучше. Но именно покупное инкубационное яйцо хорошо тем, что можно выбрать ту породу птицы, которая тебе интересна.
— Сейчас у меня 22 взрослые куры несушки и куча цыплят. Они не пойдут на мясо и будут жить около двух лет, но можно, конечно, при желании их использовать на суп, — говорит Татьяна.
Можно также завести и индюков с утками — после откормки они идут на забой. Недавно у Татьяны помимо несушек появился выводок птиц, которые пойдут на мясо.
— Индюки — это тяжелый кросс. За 4-5 месяцев самцы вырастают до 25 кг, а самки — до 15 кг. Их кормят недолго, но птица достаточно капризная — им нужно давать витамины и следить за их ростом. Птица тяжелая и не должна падать на ноги, здесь много своих особенностей. Что касается уток Мулардов — живут они также 4-5 месяцев до забоя. Они будут примерно по три килограмма, — рассказывает фермерша.
По словам Татьяны, корм для кур подорожал — 10 кг в прошлом году стоило 800 рублей, в этом году — 1200 рублей. Кормить куриц нужно два раза в день, всего в месяц уходит 35 кг на 10 голов — это 4200 рублей. В день от 10 несушек можно получить 10 яиц, а это уже 300 яиц в месяц. В основном фермеры забирают себе 30% яиц, а 70% идут на продажу, так как продукции выходит достаточно много.
Для того, чтобы заниматься животноводством на своем участке, необходимо перевести вид разрешенного использования участка на «ведение личного подсобного хозяйства». Личное подсобное хозяйство регистрации не подлежит, в отличие от крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ). Личное подсобное хозяйство подразумевает то, что владелец участка может выращивать животных для себя и продавать какую-то малую часть от выводка. Чтобы изменить вид разрешенного использования земельного участка на ЛПХ, необходимо подать в МФЦ или Росреестр заявление о внесении изменений в ЕГРН.
Есть нормы площади на одну курицу — на одном квадратном метре может поместиться до 12 голов молодняка возрастом до девяти месяцев — это указано в утвержденных ветеринарных правилах. Чаще всего для куриц используют небольшой сарайчик так называемого «временного содержания», так как куры несутся только в теплом месте. Если у начинающего фермера в планах оставить кур на зиму, то необходимо позаботиться о том, чтобы в сарае температура воздуха была не ниже 10 градусов тепла. В качестве подстила в курятнике используется обычная древесная стружка.
На один квадратный метр приходится не больше четырех голов яичной породы, для мясных допускается уплотнение до восьми голов. Таким образом, на одну несушку приходится 0,25 квадратных метра жилья, а на бройлерную куру — 0,125 метра. Частью курятника должен стать вольер для выгула птиц. Выгульная площадь обычно больше птичника в 2-3 раза. Чем больше площадь, чем лучше.
Выращивание кур-несушек, считает Татьяна, однозначно выгодно — хорошая несушка дает по яйцу в день, 10 голов — это уже плюс-минус десяток яиц в день. Но есть и вложения: покупка несушек и качественных кормов, так как количество отложенных яиц прямо пропорционально количеству витаминов, которые получает птица. Что касается бройлерных кур — это гибриды разных пород, и есть смысл содержать их только ради получения мяса. Домашние бройлеры по себестоимости стоят столько же, сколько и магазинные куры — и получается так, что выращивать цыплят выгоднее, даже с учетом трудозатрат. Часть тушек можно продавать — в таком случае окупается корм, а куры обходятся бесплатно.