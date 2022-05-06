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«Хандра или травмы». Колосков назвал причины неудачной игры Дзюбы

6 мая 16:30
Фото: pixabay.com
В последнее время форвард «Зенита» потерял место в основном составе.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о малой игровой практике нападающего Артема Дзюбы в составе «Зенита». Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на Sport24.

Функционер считает, что данная ситуация может говорить о намерении петербургского клуба расстаться с игроком. При этом Колосков отмечает, что причиной спада футболиста могут повреждения или психологическая неустойчивость, другими словами, хандра.

Действующее соглашение игрока с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2022 года.

#Новости#Ольга Земскова#Спорт
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