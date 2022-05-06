Эко-активистка засняла лесной пожар, который перекинулся с травы на сосны в Башкирии

Рина Гринберг, признанный эксперт по туризму в Башкирии, стала свидетельницей не просто лесного пожара, а момента, когда огонь с сухой травы переходит на сосновый лес в Белорецком районе. Сам пожар общественница заметила по дыму, доехала до места и увидела, как горит трава и происходит тление на свалке, которую кто-то вопреки закону устроил в лесу.