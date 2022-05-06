Архангельская больница получила современный эндоскопический комплекс

Напомним, что эндоскопия — современный способ обследования и лечения с применением специальных гибких аппаратов (эндоскопов). Метод основан на детальном осмотре внутренних органов изнутри. Эндоскоп представляет собой тонкую гибкую трубку, оснащенную системой передачи изображения. Конец аппарата имеет управляемую часть, что позволяет врачу безопасно, под контролем зрения проводить его в исследуемый орган. Также эндоскопы имеют специальный канал, через который врач, при необходимости, может проводить инструменты и делать забор материала для микроскопического исследования или выполнять различные лечебные манипуляции.
Гастроскоп имеет большие диагностические возможности и широкий спектр функций. Благодаря высокому разрешению изображения, достигается точность диагностики.
Широкоформатное изображение и функции электронного увеличения видеоэндоскопов упрощают исследования мелких поражений и повышает эффективность эндоскопических исследований.
— Важнейшей задачей эндоскопической диагностики является выявление предраковых заболеваний и злокачественных новообразований на ранних стадиях развития, что позволяет вовремя начать лечение и, в большинстве случаев, добиться выздоровления пациентов, — подчеркнул главный врач РБ Архангельской больницы Камиль Яппаров.