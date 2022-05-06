Архангельская больница получила современный эндоскопический комплекс

Напомним, что эндоскопия — современный способ обследования и лечения с применением специальных гибких аппаратов (эндоскопов). Метод основан на детальном осмотре внутренних органов изнутри. Эндоскоп представляет собой тонкую гибкую трубку, оснащенную системой передачи изображения. Конец аппарата имеет управляемую часть, что позволяет врачу безопасно, под контролем зрения проводить его в исследуемый орган. Также эндоскопы имеют специальный канал, через который врач, при необходимости, может проводить инструменты и делать забор материала для микроскопического исследования или выполнять различные лечебные манипуляции.