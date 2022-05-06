31% пользователей Рунета записывают свои пароли в блокнот

«Использование одинаковых паролей на разных сервисах – это плохая практика. Мировая статистика показывает, что наибольшая часть взломов аккаунтов является результатом переиспользования паролей. Мы настоятельно рекомендуем устанавливать для каждого сервиса отдельный пароль и не использовать в качестве пароля номер телефона, день рождения, словарные слова или легко угадываемые комбинации. Например, при регистрации или смене пароля в ОК система не даст установить небезопасный пароль – пользователь не перейдет на следующий шаг, пока не придумает достаточно сложный набор букв, цифр и символов, которые нельзя подобрать перебором. Каждый раз при вводе пароля пользователем наши алгоритмы оценивают: эта попытка входа совершена владельцем или кем-то другим. При этом мы видим тренд на безопасность среди пользователей: в сравнении с прошлым годом количество аккаунтов, к которым применяют двухфакторную аутентификацию, выросло на 25%», – комментирует результаты исследования Александра Сватикова, эксперт по информационной безопасности в Одноклассниках.