В РФ ожидают очередной технический дефолт 27 мая

При этом 25 мая истекает действие управления по контролю за иностранными активами минфина США, которое позволяет получать Америке платежи от российских госструктур несмотря на санкции. Аналитики ожидают, что Россия выплатит долг, но при этом американские кредиторы не получат денег, что может спровоцировать технический дефолт.