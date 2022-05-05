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В Госдуме допустили снижение льготной ипотеки до 7%

5 мая 11:11
Фото: 1MI
По словам экспертов, перспективы ипотеки в ближайшее время полностью зависят от политики Центробанка.

Ставка по льготной ипотеке может снизиться с 9% до 7%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлану Разворотневу.

Она отметила, что снижение льготной ипотеки до 9% стало хорошим знаком и для бизнеса, и для населения. При этом, по ее мнению, для достижения показателей нацпроектов по жилью необходимо восстановить льготную ставку как минимум на уровне 7% — для этого будут «прилагать усилия» заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин и строительная отрасль. Кроме того, Светлана Разворотнева уточнила, что ипотека в марте «сильно просела» и рекордные темпы 2021 года могут уже не повториться.

Глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов уточняет, что на данный момент на эскроу-счетах — 2,3 трлн руб., и эти средства будут использованы на строительство.

— Есть ли в правительстве и ГД понимание необходимости дальнейшего снижения ставок ипотеке? Есть, конечно. Вместе с тем есть и понимание, что снижать бездумно в отрыве от общих экономических показателей нельзя — ипотечный пузырь мы надувать не имеем права, — подчеркнул Сергей Пахомов.

Руководитель комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое РФ Рифат Рузилевич Гарипов подчеркивает, что события начала этого года сказались на финансовом рынке страны. В частности, повышение ключевой ставки ЦБ с 9,5% до 20% годовых привело к росту ставок по кредитам до 20–25% годовых. Согласно его данным, в апреле, когда ставка выросла до 12%, число заявок на льготную ипотеку снизилось с 4,5–12,8 тыс. до 2,1–2,3 тыс. в неделю.

— Сейчас, когда ставки по ипотеке снизились — снова вслед за Центробанком, понизившим ключевую ставку до 17% годовых, — становится понятно, что перспективы ипотеки в ближайшее время полностью зависят от политики ЦБ. Если к концу 2022 года она будет плавно уменьшаться, то объем ипотеки снова начнет расти, — считает Рифат Рузилевич Гарипов, добавляя, что в долгосрочной перспективе снижение ставки окажет позитивное влияние на стабилизацию ситуации в строительной отрасли, в том числе на рынке стройматериалов.

#Новости#Ипотека#Андрей Королев#Экономика
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