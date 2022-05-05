В Башкирии стартовал сбор подписей против строительства лестницы на шихане Торатау

В Башкирии активисты начали сбор подписей против строительства лестницы на шихане Торатау. Об этом в своих соцсеях рассказал инструктор горного туризма Сергей Кузнецов.
По мнению активистов, металлическая лестница своим видом испортит эстетический облик горы, а её железные конструкции нарушат первозданный вид горы. Также в своем обращении, активисты настаивают на создании службы инспекторов и егерей.
Необходимость создания патрульных служб Кузнецов объясняет возрастающим потоком туристов на шихане, что, по его мнению, может стать причиной гибели краснокнижных представителей местной флоры и фауны.
Напомним, о начале работ по возведению лестницы на шихане стало известно несколькими неделями ранее. Согласно данным о проекте, протяженность лестницы должна составить порядка 400 метров. Также она будет включать в себя смотровые площадки и урны для мусора.
Сообщается, что единый маршрут по лестнице должен снизить риски уничтожения редких видов растений, произрастающих на территории горы. На данный момент на шихане насчитывается порядка 40 различных тропинок, ведущих к вершине.