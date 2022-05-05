В Башкирии начальника пожарного караула осудят за смерть ребенка из-за взрыва бочки

Следователи завершили расследование уголовного дела по части 2 статьи 293 УК РФ и передали его в суд, однако сам начальник обвиняемый вины своей не признал, несмотря на это дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, где его рассмотрят по существу. А его расследование будет контролировать центральный аппарат следственного комитета.