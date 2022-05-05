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Уроженка Башкирии «развела» 67 мужчин со всей России на сумму 1,2 миллиона рублей

5 мая 15:16
Фото: 1MI
Об аферистке из Башкирии сообщает телеграм-канал Kras Mash

22-летняя девушка из Башкирии обманом заполучила от неравнодушных граждан свыше 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Kras Mash.

В период с 2019 по 2022 год девушка активно знакомилась с мужчинами в интернете, используя многочисленные фейковые аккаунты. Она втиралась в доверие к потенциальным жертвам, а после сообщала им трагическую новость — якобы у неё умерла бабушка, и ей срочно нужны деньги на ритуальные услуги.

Девушка брала деньги в долг, однако после того, как её просили их вернуть, она отправляла мужчин в чёрный список. Примечательно, что в качестве доказательства произошедшего девушка использовала фотографии спящей бабушки, накрытой белой простыней.

Всего на просьбу о деньгах со стороны девушки откликнулись 67 человек. Отмечается, что одна из жертв аферистки — житель Норильска перевел девушке 237 тысяч рублей, двое других уроженцев города также перевели девушке по 162 тысячи рублей.

Сообщается, что полицейские вышли на девушку во время командировки в Стерлитамак. Всего у мошенницы изъяли сумму в 1 250 000 рублей.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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