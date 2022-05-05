Штраф за плакат и экспериментальный круиз: главное за день в Башкирии

В столицу Башкирии в рамках круизного тура прибыл теплоход «Александр Пушкин». Власти республики заявили, что это первый раз, когда по реке Белой в Башкирии сплавляется четырёхпалубное судно, а глава региона и вовсе рассказал о намерении развивать круизный туризм в республике. Однако не все оказалось так просто в этой истории — про круизный эксперимент и кипрский офшор Mkset рассказал здесь.
В Уфе мать-одиночку оштрафовали на 15 тысяч рублей после доноса соседки. Елена Сафонова заметила в окне своей соседки 29-летней Регины Ибрагимовой плакат антимилитаристского содержания и поспешила сообщить об этом в правоохранительные органы республики, а также обратиться к омбудсмену по правам ребенка в Башкирии. Итогом судебных разбирательств для Регины Ибрагимовой стал штраф по делу об административном правонарушении.
Сегодня же стало известно, что уфимцам придётся выплатить огромную переплату, которую в компании БашРТС им насчитали ещё в 2020 году. Тогда уровень общественного возмущения был столь велик, что за масштабную переплату перед уфимцами извинился сам глава региона Радий Хабиров. Однако по прошествии с того момента почти двух лет, жители города вновь обнаружили заоблачные суммы в платежных квитанциях.
Чиновник Фарит Гиндуллин досрочно сложил с себя депутатские полномочия. Причиной ухода с поста депутата Курултая стали семейные обстоятельства. Продолжая депутатскую тематику, — стало известно, что депутат от партии ЛДПР Арсений Камалов избил своего бывшего тестя, набросился на журналиста, а также наехал на ногу очевидцу событий.
В Башкирии в этом году впервые с 2019 года акция «Бессмертный полк» пройдёт в очном формате. При этом в некоторых учебных заведениях родителей снабдили особой памяткой, в которой говорится о запрете на использование во время акции зонтов, а также о запрете на любые надписи на штендерах с фотографиями ветеранов. За комментарием по данной ситуации корреспондент Mkset обратился в мэрию города.