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Прямой рейс из Уфы до Иркутска запустят со 2 июня

5 мая 14:48
Фото: 1MI
О запуске нового рейса сообщили 5 мая в пресс-службе уфимского аэропорта

Начиная со 2 июня из международного аэропорта Уфы можно будет долететь прямым рейсом в Иркутск. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Выполнять рейсы будет авиакомпания S7. Сообщается, что вылеты будут осуществляться по вторникам и четвергам на самолетах Airbus A320 вместимостью 164 пассажира.

Отмечается, что время полета составит 4,5 часа.

Напомним, ранее стало известно о запуске прямых авиарейсов из столицы республики в Сочи. Полеты планируется начать уже в июне этого года.

Также ранее сообщалось об экстренной остановке, которую в Уфе вынужден был совершить Boeing 737, следовавший по маршруту Москва-Ереван. Подробнее о случившемся Mkset рассказал здесь.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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