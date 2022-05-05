Против экс-замглавы администрации района Башкирии возбудили дело за 46 тысяч рублей

По данной статье за последнее время в Башкирии было возбуждено не так уж и мало дел против чиновников, однако речь шла о куда больших размерах присвоенного имущества. Так например еще в прошлом октябре главу Таптыковского сельсовета заподозрили в том, что он присвоил более полутора миллионов рублей, которые он по версии правоохранителей начислял себе под видом материальной помощи. Но его полуторамиллионный трюк незадолго до этого превзошел глава Кушнаренковского района Башкирии, 27 сентября 2021 года его обвинили в превышении должностных полномочий ущерб от которых превысил 8,6 миллионов рублей.