Предприятия МСП побили рекор по объему закупок государственных компаний

По мнению Гоненко, к началу следующего года доля МСП может вырасти до пятидесяти процентов от общего объема госзакупок из-за ухода зарубежных компаний с рынка РФ. Эксперт объяснил такой прогноз значительными изменениями структуры промышленного и сельскохозяйственного комплекса РФ. Ерохина отметила, что в будущем можно прогнозировать увеличение минимальной доли малого и среднего предпринимательства в общем объеме госзакупок до 30 процентов.