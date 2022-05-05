Песков прокомментировал желание «азовцев» обменять мирных жителей на продукты

Напомним, Министерство обороны РФ проинформировало ранее о том, что в период с 5 по 7 мая включительно будет открыт коридор для эвакуации мирного населения с территории металлургического предприятия. У граждан будет возможность выйти с восьми утра до шести часов вечера.