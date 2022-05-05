mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Песков прокомментировал желание «азовцев» обменять мирных жителей на продукты

5 мая 20:12
Фото: фрагмент видео
Украинские нацисты, захватившие комбинат «Азовсталь», выступили с требованием об обмене удерживаемых ими мирных жителей на медикаменты и продукты питания. Ситуацию прокомментировали в Кремле.

Заявления подобного рода сегодня напоминают те требования, которые озвучивали в свое время представители сирийских террористических группировок. Издание RT пишет об этом со ссылкой на пресс-атташе Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Напомним, Министерство обороны РФ проинформировало ранее о том, что в период с 5 по 7 мая включительно будет открыт коридор для эвакуации мирного населения с территории металлургического предприятия. У граждан будет возможность выйти с восьми утра до шести часов вечера.

Представители российских Вооруженных сил и Народной милиции ДНР на эти периоды времени прекратят вести бои и отойдут на максимально безопасные расстояния.

#Новости#Марина Колодкина#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48