Национальному фастфуду из Башкирии предрекли мощный рост и популярность из-за санкций

ТАСС в качестве удачного примера бизнеса на национальном фастфуде привели Aibat Hallyar, сеть ресторанов которая несколько лет открыла первый ресторан в центре Уфы, а сейчас постепенно разрастается и по словам основателя кыстыбыйного ресторана Марата Насхутдинова вскоре может появится не только в Уфе.