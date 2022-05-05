Национальному фастфуду из Башкирии предрекли мощный рост и популярность из-за санкций

Ряд экспертов в материале ТАСС высказались о том, что уходящие с рынка транснациональные компании и их рестораны быстрого питания могут здорово содействовать развитию ресторанов национального фастфуда, также уход компаний-гигантов может стать благодатной почвой для создания и развития сетей таких заведений.
Однако эксперты понимают, что одного ухода корпораций с российского рынка недостаточно для развития сетей национального фастфуда, подчеркивая, что такому бизнесу необходима поддержка государства. Об этом в материале ТАСС говорить бизнес-омбудсмен республики Карелия Елена Гнетова.
Вспомнили в материале и недавние слова президента Путина о замещении зарубежных компаний, что в том числе и повысит отечественное качество обслуживания, а также о том, что подобный бизнес вполне может стать очень востребованным.
- К сожалению, само понятие фастфуд в сознании россиянина прочно ассоциируется с пиццей, бургерами и картошкой фри. Считаю, что этот стереотип стоит сломать, тем более за счет одной крупной американской сети доля бургеров в рационе наших граждан существенно убавилась. Рекомендую предпринимателям оценить ассортимент в том числе национальной кухни, - считает член московского штаба Общероссийского народного фронта, зампред Партии роста Сергей Демин
В материале привели и слова башкирского уполномоченного по правам бизнесменов Флюра Асадуллина, который считает, что привычный фастфуд из бургеров и картофеля фри приелся потребителю, а за качественный национальный фастфуд граждане готовы платить, особенно в национальных республиках.
- Спрос на национальную кухню больше развит в так называемых национальных республиках, в регионах, где проживают представители отдельных национальностей - башкиры, татары, чеченцы, удмурты. У всех народов есть свои блюда, главное - грамотно их преподнести, - считает Асадуллин.
ТАСС в качестве удачного примера бизнеса на национальном фастфуде привели Aibat Hallyar, сеть ресторанов которая несколько лет открыла первый ресторан в центре Уфы, а сейчас постепенно разрастается и по словам основателя кыстыбыйного ресторана Марата Насхутдинова вскоре может появится не только в Уфе.