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Минтрансу РФ предложили расширить детские льготы на железнодорожные билеты

5 мая 16:34
Фото: pixabay.com
Скидки на железнодорожные билеты для детей в летний период могут быть расширены. Инициатива принадлежит директору Института исследования проблем современной политики Антону Орлову.

Эксперт направил свое предложение руководителю Минтранса России Виталию Савельеву, пишет RT. Орлов акцентировал внимание на круглогодично действующих в нашей стране льготах на поезда дальнего следования для детей из возрастной категории до 10 лет. им полагаются скидки в размере до 65 процентов или бесплатный проезд без занятия отдельного места.

Детям в возрасте 10+ предоставляют при этом 50-процентные скидки от цен на билеты в периоды с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря. Однако, летом, когда для семей с детьми актуален отдых на юге, такая льгота не предусмотрена, подчеркнул эксперт.

Орлов предложил главе Минтранса учесть неопределенную ситуацию с авиационным сообщением в расположенные на юге регионы. В связи с санкциями, с которыми столкнулись сегодня отечественные авиаперевозчики, эксперт считает целесообразным распространить 50-процентные скидки на железнодорожные билеты на детей в возрасте от 10 лет, в том числе, и на летние периоды.

Подчеркнем, что объем продаж билетов на поезда, следующие на южные курорты Российской Федерации, на период текущих майских праздников вырос на 40 процентов к тому уровню, который был зафиксирован за аналогичный период минувшего года. Об этом заявили официальные представители Минтранса РФ.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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