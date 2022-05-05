Круизный рейс на теплоходе, который остановился в Уфе, оказался «экспериментальным»

Журналист Mkset также уточнил, возможно ли попасть на лайнер и продолжить путешествие с отправной точки в Уфе. Оператор нам сообщил, что все места уже выкуплены. К слову, на борту корабля 186 посадочных мест. Видимо, круизный отдых с длительной остановкой в Уфе пользуется большим спросом, несмотря на стоимость в 93 тысячи рублей за 10 дней при условии размещения в весьма скромной по площади каюте. А вот каюты класса «люкс» с двуспальной кроватью (их на палубе всего две) можно забронировать в туре за 233 тысячи рублей.