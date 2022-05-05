Из-за дорогого газа чехи начали отапливать дома дровами

Как пишет «Правда.Ру», ссылаясь на iDNES, на протяжении десятилетий спрос на дрова в Чехии постоянно падал. Однако в начале 2022 года, когда цена на газ для отопления в стране стали расти, чехи стали возвращаться к проверенным веками источникам энергии.