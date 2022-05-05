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Федеральный фонд защиты прав дольщиков банкротит две компании уфимского «Госстроя»

5 мая 05:33
Фото: фонд развития территорий
Оба заявления поступили 26 апреля, следует из картотеки дел Арбитражного суда Башкирии.

Иски поданы к ООО «Госстрой-стандарт» и ООО «Герал». Обе они входят в группу компаний «Госстрой», бенефициаром которой выступает экс-депутат горсовета Уфы Кирилл Бадиков.

ООО «Герал» возводило ЖК «Белая река» в Кузнецовском затоне, две секции которого не были завершены. «Госстрой-стандарт» строил жилой комплекс «Эрмитаж Ленина». Ранее планировалось, что проблемные объекты будут сданы в четвертом квартале прошлого года.

Первоначально завершить строительство домов обещали в 2019 году. Проблемы всех дольщиков «Госстроя» власти Башкирии обещали решить с помощью масштабного инвестпроекта с участием нового застройщика — компании «Садовое кольцо». Однако позже заявили о сложностях, возникших с предоставлением инвестору компенсационных участков (за то, что он будет достраивать чужие объекты). «Садовое кольцо» начало работать на стройплощадках. Затем в Минстрое сообщили, что Бадиков расторг соглашение инвестором, и после длительных переговоров компания покинула стройплощадки.

Процедура банкротства позволит изъять активы у «Госстроя», после чего планируется вновь передать недострои тому же «Садовому кольцу».

#Новости#Наталья Балыкова#Общество
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