Федеральный фонд защиты прав дольщиков банкротит две компании уфимского «Госстроя»

Первоначально завершить строительство домов обещали в 2019 году. Проблемы всех дольщиков «Госстроя» власти Башкирии обещали решить с помощью масштабного инвестпроекта с участием нового застройщика — компании «Садовое кольцо». Однако позже заявили о сложностях, возникших с предоставлением инвестору компенсационных участков (за то, что он будет достраивать чужие объекты). «Садовое кольцо» начало работать на стройплощадках. Затем в Минстрое сообщили, что Бадиков расторг соглашение инвестором, и после длительных переговоров компания покинула стройплощадки.