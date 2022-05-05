Экономист Переславский прогнозирует снижение цен на электронику при укреплении рубля

По словам Переславского, по мере укрепления рубля отдельные позиции даже подешевели. В пример эксперт привел смартфоны. Что касается цен на обозримую перспективу, то они будут зависеть от отладки параллельного импорта. Экономист пояснил: если продукция будет ввозиться по так называемым «серым» схемам, то дисконт к нынешним расценкам может достичь 30 процентов.