Банк «Фридом Финанс» подключился к Системе быстрых платежей (СБП)

Сервис доступен в мобильном приложении банка на платформах Android и iOS. «Подключение к сервису СБП — обязательное условие для банков с универсальной лицензией. После того, как „Фридом Финанс“ в конце прошлого года получил ее, никаких препятствий для реализации проекта у нас не было, так как технологическими компетенциями мы владеем в достаточной мере. Теперь и клиенты Банка „Фридом Финанс“ могут пользоваться услугой моментальных и круглосуточных межбанковских переводов», — прокомментировал директор департамента развития банковских продуктов и проектов Мурад Шихмагомедов.