В июне начнутся прямые авиарейсы из Уфы в Сочи

Напомним, до 7 мая действует режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов преимущественно на юге России. Согласно решению оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, с 16 мая планируется снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов из/в 15 международных аэропортов России — Уфы в этом списке нет.