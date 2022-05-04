Минеева: “Зонтичный” механизм позволил в 6 раз увеличить охват получателей поддержки

"За счет “зонтичных” поручительств, корпорация в 6 раз увеличила охват получателей поддержки. Каждый седьмой кредит пришелся на бизнес, который без "зонтичного" механизма никогда бы не получил заемное банковское финансирование. В этом году ставки по кредитам существенно увеличились, поэтому многие банки не так активно кредитуют малый и микробизнес. Мы мониторим ситуацию, проводим регулярные встречи с банками и через наш “Сервис 360°” получаем обратную связь от предпринимателей", - рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.