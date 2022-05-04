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Кремль прокомментировал информацию об объявлении всеобщей мобилизации в России 9 мая

4 мая 11:41
Фото: 1MI
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сделал заявление

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что публикациям о планах объявить в России всеобщую мобилизацию в День Победы не стоит верить. Об этом сообщает ТАСС.

— Нет, не стоит, — сказал Дмитрий Песков в ответ на вопрос, можно ли прислушиваться к подобным сообщениям. — Это неправда, это чушь.

Отвечая также на вопрос, есть ли какая-то вероятность объявления войны Украине 9 мая, Песков подчеркнул: «Никакой».

Как уточняет РИА «Новости», на минувшей неделе министр обороны Великобритании в эфире телеканала LBC заявил, что в России всеобщую мобилизацию якобы планируется объявить мобилизацию в День Победы. При этом, согласно информации официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, в спецоперации на Украине принимают участие только офицеры и военнослужащие, проходящие службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. По его словам, целью является демилитаризация и денацификация страны.

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