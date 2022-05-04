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Эксперт Пермяков рассказал россиянам о действиях в случае потери телефона

4 мая 15:53
Фото: pixabay.com
Замглавы Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков дал журналистам интервью, в котором проинформировал о действиях в случае потери мобильного телефона.

Как сообщают корреспонденты RT, если утерян заблокированный смартфон, то следует на него позвонить. Звонок может раздаться поблизости, или же на него ответит нашедший.

Если аппарат отключен или никто не снял трубку, необходимо обратиться с заявлением в правоохранительные органы. Укажите место, в котором потеряли смартфон, а также его внешний вид, модель и серийный номер.

Если вы увидели телефон в какой-либо организации, незамедлительно уведомите об этом охранников или руководство. Обнаруженное мобильное устройство передавайте исключительно под расписку с указанием следующих фактов: внешние повреждения отсутствовали, аппарат заблокирован.

Пермяков рекомендует не искать владельца самостоятельно, поскольку такие действия расценивают порой как преступные.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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