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Уфимцы назвали точную сумму денег, необходимую для счастливой жизни

3 мая 15:18
Фото: 1MI
Жители Уфы в опросе портала по поиску работы заявили, что для счастья им необходимо 177 тысяч рублей в месяц. К слову, год назад сумма была меньше на 22 тысячи рублей.

Стало известно, сколько жителям Уфы необходимо денежных средств в месяц для счастья — 177 тысяч рублей. Так, согласно опросу портала по поиску работы, в сравнении с прошлым годом, аппетиты горожан выросли на 22 тысячи рублей.

Однако, среди других регионов России, по данному показателю Уфа занимает всего 13 место. Известно, что на первом — Москва, где жителям достаточно зарабатывать 230 тысяч рублей в месяц. На втором — Владивосток с пожеланием в 205 тысяч рублей, на третьем — Ростов-на-Дону, его жителям необходимо 200 тысяч рублей.

Примечательно, но Петербуржцам в месяц достаточно 195 тысяч рублей. В соседней Казани жителям для счастья нужно 175 тысяч рублей.

Между тем, в марте власти Башкирии заявляли, что средний показатель заработной платы в регионе превысил отметку в 40 тысяч рублей и составил — 41 662,1 рубля.

#Новости#Элина Сайфранова#Экономика
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