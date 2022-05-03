Уфимцы назвали точную сумму денег, необходимую для счастливой жизни

Однако, среди других регионов России, по данному показателю Уфа занимает всего 13 место. Известно, что на первом — Москва, где жителям достаточно зарабатывать 230 тысяч рублей в месяц. На втором — Владивосток с пожеланием в 205 тысяч рублей, на третьем — Ростов-на-Дону, его жителям необходимо 200 тысяч рублей.