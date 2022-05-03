Сенаторов от Башкирии включили в санкционный список Новой Зеландии

Сенаторы от Башкирии — Ирек Ялалов и Лилия Гумерова — в очередной раз попали под санкции. Так, МИД Новой Зеландии сегодня, 3 мая, опубликовал обновленный санкционный список, в которой вошли 170 членов Совета Федерации. В отношении политиков вводится запрет на въезд в страну, кроме того, все активы, имеющиеся у них в Новой Зеландии, будут заморожены.