В Уфе 5, 7 и 9 мая закроют проезд на ряде улиц

Между тем, в сам День победы, 9 мая, ограничат проезд с 8:00 до 14:00 из-за проведения акции «Бессмертный полк». Так, будет закрыт проезд по проспекту Октября от улицы Галле до Кольской, по Северному проезду от проспекта Октября до улицы Российской, по Южному проезду от проспекта Октября до Комсомольской, а также по улице Новогорной от Южного проезда до Северного.