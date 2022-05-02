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В Башкирии за три месяца ВИЧ обнаружен у 86 беременных женщины

2 мая 04:37
Фото: 1MI
В период с января по март этого года в Башкирии ВИЧ-инфекция была обнаружена у 86 беременных женщин, сообщает Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

В Башкирии за первые три месяца 2022 года — с января по март — 86 беременных женщин оказались ВИЧ-инфицированы. Как уточняет Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, всего в этому году от материей с ВИЧ родилось 64 ребёнка.

Напомним, что ВИЧ-инфекция передаётся от матери к ребёнку тремя способами: внутриутробно, непосредственно во время родов и уже при грудном вскармливании.

Между тем, обследование на наличие ВИЧ-инфекции будущие матери проходят дважды за беременность — на первом приеме но беременности и на сроке 28-30 недель.

Всего за аналогичный период ВИЧ-инфекция найдена у 478 жителей Башкирии. Кроме того, 22 человека за эти же три месяца скончалось.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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