В Башкирии за три месяца ВИЧ обнаружен у 86 беременных женщины

В Башкирии за первые три месяца 2022 года — с января по март — 86 беременных женщин оказались ВИЧ-инфицированы. Как уточняет Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, всего в этому году от материей с ВИЧ родилось 64 ребёнка.