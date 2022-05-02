Онколог из Уфы рассказала, как опасное майское солнце может вызвать рак

Ни для кого не секрет, что в мае кожа человека фактически беззащитна перед солнечным светом, а агрессивное солнечное излучение чревато преждевременным старением кожи, появлением морщин и пигментных пятен. Солнечная радиация в чрезмерных количествах может провоцировать и онкологические заболевания, в особенности у тех, кто получал сильные солнечные ожоги в детстве. Для этой категории людей солнце особенно опасно, ведь «передозировка» ультрафиолета может спровоцировать меланому - рак кожи. Тем более, что зелени на деревьях, которая дает тень, пока еще крайне мало.
Уфимский врач-онколог Гульнур Нигманова рассказала Mkset об опасностях майского солнца.
Так, эксперт согласна с тем, что очень важно беречь кожу человека от солнца, тем более если в планах как следует поработать на садовом участке - ведь кожа человека, которая отвыкла от солнца, испытает стресс.
И это еще ничего, если бы появились только веснушки. Они милые, но обязательно от солнца будет и пигментация.Гульнур Нигманова
— А для лиц зрелого возраста яркое солнце и большая солнечная активность могут привести к тому, что появляется себорейный кератоз лица. Как вариант, может сформироваться еще и базалиома - длительно незаживающая ранка с небольшим серозным отделяемым. Казалось бы, вот должно зажить, но не заживает - а это повод для того, чтобы обратиться к специалисту, в лучшем случае к онкологу поликлиники по месту жительства, — рекомендует доктор Нигманова.
По словам врача Гульнур Нигмановой, всем желающим провести продолжительное время под майским солнцем обязательно нужно использовать солнцезащитные крема с высоким SPF (sun protection factor — степень защиты от солнца - прим.ред.). Доктор рекомендует использовать наивысшую степень SPF 50 - именно такое средство поможет сберечь кожу лица и других открытых частей тела. Открывать тело даже в теплую погоду доктор не рекомендует, а наоборот советует отдать предпочтение закрытой одежде.
Одевайте, пожалуйста, тонкие обычные хлопчатобумажные рубашки с длинным рукавом, можно даже старые, как раз в такой одежде будет очень удобно работать. А также в такой одежде удастся избежать и солнечных ожогов. Вы наверняка видели пигментные пятна на руках, в зоне декольте и на других частях тела, которые достаточно не эстетичны и выдают возраст человека.Гульнур Нигманова
Помимо эстетической составляющей доктор напоминает и о том, что ультрафиолет для лиц зрелого возраста будет губителен, ведь он повреждает клеточный генный механизм регенерации тканей и клетка забывает о том, что ей нужно восстанавливаться.
Гульнур Нигманова поясняет, что клетки кожи живут около пятидесяти дней, а затем эпителий слущивается, появляется новый эпителий. Именно эти процессы нарушаются под воздействием ультрафиолета — в результате кожный рог, себорейный кератоз, базалиома, плоскоклеточный рак кожи.
- Для того, чтобы избежать этих заболеваний, пожалуйста, защищайте свою кожу кремами и правильной одеждой, и тогда работа на даче и отдых на природе будут для вас в удовольствие, - подытожила Гульнур Нигманова.
Для того, чтобы избежать этих заболеваний пожалуйста защищайте свою кожу кремами и правильной одеждой и тогда работа на даче и отдых на природе будут для вас в удовольствие.Гульнур Нугманова