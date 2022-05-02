Онколог из Уфы рассказала, как опасное майское солнце может вызвать рак

Ни для кого не секрет, что в мае кожа человека фактически беззащитна перед солнечным светом, а агрессивное солнечное излучение чревато преждевременным старением кожи, появлением морщин и пигментных пятен. Солнечная радиация в чрезмерных количествах может провоцировать и онкологические заболевания, в особенности у тех, кто получал сильные солнечные ожоги в детстве. Для этой категории людей солнце особенно опасно, ведь «передозировка» ультрафиолета может спровоцировать меланому - рак кожи. Тем более, что зелени на деревьях, которая дает тень, пока еще крайне мало.