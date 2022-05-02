Как жителям Башкирии собрать аптечку на дачу

Дачный сезон официально можно считать открытым, кроме того, в самом разгаре и майские праздники, которые жители, традиционно, проводят на природе, где в любых обстоятельствах при себе обязательно иметь аптечку. Так, Mkset подготовил список, что срочно нужно включить в дачную аптечку.

Первое, что необходимо собрать в аптечку на дачу — лекарства, которые по показанию врача человек принимает ежедневно или регулярно. В частности, препараты от повышенного давления, стенокардии, аритмии, диабета, астмы и многое другое. Кроме того, при составлении дачной аптечки важно сверять срок годности всех препаратов. Травмы, порезы и ожоги Отдых на даче вполне можно отнести к активному, кроме того, часто это сопровождается и работой по саду и огороду. В процессе могут быть получены различные травмы, ушибы, глубокие порезы и ожоги. Для подобных ситуаций аптечку следует укомплектовать следующим: Обеззараживание: перекись водорода, хлоргексидин, йод или зеленка.

Перевязка: вата, эластичный бинт, марля и лейкопластыри

При ушибах: мазь или гель от ушибов

При ожогах: пантенол-спрей, бальзам спасатель и другие. Важно помнить, что «заливать» ожоги подсолнечным маслом, а также наносить обычный крем для рук — нельзя.

Обезболивающие и противовоспалительные средства в виде таблеток или порошка. Предпочтение стоит отдавать уже проверенным болеутоляющим средствам. Отравление и расстройство желудка Плохо приготовленный шашлык, «просрочка», употребление немытых овощей и ягод «с грядки» могут привести к расстройству желудку, а также отравлению. Так, чтобы не омрачать отдых болями в аптечку следует также включить следующие препараты: От диареи

От обезвоживания

Сорбенты, например, активированный уголь, смекта, энтеросгель или лактофильтрум

Для восстановления микрофлоры кишечника

Для пищеварения. Ранее мы сообщали, какие меры необходимо соблюдать, чтобы не отравиться на природе. Аллергия Весна — не самое лучшее время для аллергиков, однако стоит помнить, что аллергическую реакцию могут вызвать продукты питания, бытовая химия, укусы насекомых и многое другое. Так, в аптечку необходимо включить препараты от аллергии: Препараты первого поколения, такие как супрастин, действуют быстро и зачастую приводят к сонливости и заторможенности.

Препараты второго поколения, такие как зодак, обладают более мягким действиям и действуют немного медленнее, однако не вызывают сонливость или заторможенность. Простуда Прохладный ветер, купание в холодной воде и многое другое могут стать причиной болей в горле, температуры, кашлем и насморком. При составлении аптечки необходимо взять с собой следующее: Капли или спрей насморка

Жаропонижающее

Таблетки, леденцы или спрей от болей в горле

Градусник. Средства от насекомых Отдых на природе практически всегда сопровождается укусами комаров, ос и других насекомых. Во избежание неприятных ощущений не стоит забывать про средства, отпугивающие насекомых — репеллентах. К ним относятся крема, спреи, а также специальные браслеты. В случае, если укуса избежать не удалось, то место раздражения необходимо обработать антисептическим кремом. Важно отметить, что вместе с аптечкой стоит брать и полис обязательного медицинского страхования. Это не обязательно должен быть оригинал документа, подойдет ксерокопия или даже номер полиса и название выдавшей его страховой медорганизации.