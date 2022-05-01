В Минздраве Башкирии рассказали как защитить себя от клещей на майских праздниках

Что касается репеллентов, то от клещей защитят только те, которые содержат не менее 25-30% диэтилтолуамида (ДЭТА), информация об эффективности против клещей должна быть указана на этикетке. Они также наносятся на одежду и дают уровень защиты около 95%. Нельзя забывать и о том, что одежда толжна быть максимально закрытой, чтобы клещам было проблематично добраться до открытых участков кожи.