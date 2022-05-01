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Сбербанк улучшил условия по потребительским кредитам

1 мая 13:03
Фото: press.sber.ru
С 1 мая Сбербанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам на два процентных пункта для всех категорий заемщиков.

Как сообщают NewsNN.ru, отныне минимальная ставка по потребкредиту равна 17,9% годовых и доступна для зарплатных клиентов Сбера.

Как пояснил директор дивизиона “Занять и сберегать” Сбербанка Сергей Широков, уменьшение ключевой ставки Центробанком предоставило банку возможность внести изменения в программы кредитования населения и предоставить клиентам более выгодные условия.

Клиентам Сбербанка, как всегда, доступны все предложения по кредитованию, с более подробными условиями можно ознакомиться на сайте: www.sberbank.ru.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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