Первомай в Башкирии: принудительная солидарность и лужи в подъездах

В шествиях участвовали и школьники старших классов. Обязательный символ — веточки с привязанными бумажными цветами. Готовиться к демонстрации нужно было заранее: сломать ветки, поставить в трехлитровую банку и ждать. Спустя несколько дней на веточках просыпались почки, распускалась нежная зелень, и можно было приступать к следующему этапу. Из папиросной (затем — в зависимости от времени — из салфеток, гофрированной белой или бледных оттенков бумаги) крутили бумажные цветочки, у основания их прихватывали проволокой или нитками и привязывали к веточкам — обычно березовым или тополиным. Этими манипуляциями занимались и коллективно, в школьных классах. Каждый ребенок в СССР, включая детсадовцев, конечно же, знал название праздника и ежегодно рисовал открытки к 1 мая. К этому дню в дошкольных учреждениях готовили физкультурно-хореографические композиции с разноцветными флажками.